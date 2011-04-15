АВТОВАЗ возобновил производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске с 5 июля. Об этом сообщила пресс-служба компании.



Напомним, производство было приостановлено 3 июля в связи с неправомерным отсутствием поставок компонентов со стороны ООО "Завод Автокомпонент" (Нижний Новгород).



Поставки возобновляются без дополнительных условий. Поставщик продолжит выполнять условия контракта и возобновляет поставки компонентов. Взаимодействие и обсуждения с поставщиком будут продолжены в рабочем режиме.



АВТОВАЗ (ИНН 6320002223) - лидер автомобилестроения в России. Производственные мощности компании позволяют выпускать свыше 800 тыс. автомобилей в год.







"AK&M" от 05.07.2019