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05/07/2019
15:48

Завершился первый отбор заявок от МСП на получение субсидии при размещении на бирже

Первыми субъектами МСП, отобранными для получения субсидии при размещении на бирже по программе Минэкономразвития России, стали Новосибирский завод резки металла, компании "Талан-Финанс" и "Брайт-Финанс". Общий размер размещённых ими облигаций уже составил 1.3 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития.

По итогам комиссии компании смогут получить субсидию до 1.5 млн руб. в рамках компенсации затрат на листинг акций и облигаций, а также компенсацию в размере 70% от выплат по ставке купона по облигациям.

Новосибирский завод резки металла в случае получения субсидии планирует направить поступившие по итогам размещения средства на пополнение оборотного капитала.

Компания "Талан-Финанс", привлекающая заемные средства для девелоперской ГК "Талан", собирается запустить новые региональные строительные проекты по эксроу-счетам.

Компания "Брайт-Финанс", работающая в сфере фитнес-индустрии, займётся рефинансированием кредитного портфеля и инвестициям в новые фитнес-клубы.

Субсидии по первому этапу поданных заявок будут выданы в августе 2019 года. Заявки на предоставление второй волны субсидирования принимаются до 1 октября 2019 включительно.


"AK&M" от 05.07.2019
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