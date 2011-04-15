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05/07/2019
16:48

Индивидуальный прибор учёта тепла может сэкономить до 20%, МЭР

Минэкономразвития России не согласно с позицией Минстроя по поводу отмены обязательной установки приборов индивидуального учёта тепловой энергии в многоквартирных новостройках. Об этом заявил директор Департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии Дмитрий Денисов на заседании Комиссии РСПП по ЖКХ, говорится в сообщении Минэкономразвития.

"Для обеспечения последовательной политики в части энергосбережения и повышения энергетической эффективности жилищного сектора необходимо в обязательном порядке, кроме установки общедомовых приборов учёта, осуществлять установку индивидуальных приборов учёта или распределителей тепловой энергии. Каждый конечный потребитель должен регулировать свое теплопотребление и свои затраты на тепловую энергию", - сказал Д.Денисов.

Он отметил, что экономия от использования индивидуальных систем теплового учёта составляет порядка 20%. Представитель Минэкономразвития также добавил, что считает целесообразным рассмотреть вопрос об обеспечении установки индивидуальных приборов учёта или измерителей тепловой энергии во вторичном жилом фонде в рамках разработки Стратегии развития ЖКХ.

В Минстрое ранее заявили, что повсеместная установка счётчиков не решает проблем энергоэффективности и, скорее, направлена на "частные вопросы экономического характера по оприбориванию граждан любым путём".


"AK&M" от 05.07.2019
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