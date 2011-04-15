ФСБ задержала помощника полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе А.Воробьева, подозреваемого в госизмене

Федеральная служба безопасности РФ в рамках возбужденного по ст. 275 УК России уголовного дела задержала гражданина России Александра Воробьева, подозреваемого в совершении государственной измены. Об этом говорится в сообщении ФСБ.



Как передают СМИ, А.Воробьев с июля 2018 года является помощником полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе.



Статья УК 275 ("государственная измена") предусматривает наказание в виде лишения свободы до 20 лет.





"AK&M" от 05.07.2019