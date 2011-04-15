ФАС раскрыла картель, который спонсировал радикальную религиозную организацию

ФАС России признала ООО "Аксонмед", ООО "Сатори", ООО "Интермед", ООО "Дивайс", ООО "Лотос" (ИНН 7725786031), ООО "Эквипмед" и ООО "Лотос" (ИНН 7710935280) виновными в заключении и реализации картельного соглашения при участии в государственных закупках на поставку медизделий и средств для уборки помещений (п.2 ч.1 ст.11 закона "О защите конкуренции"). Об этом говорится в сообщении антимонопольный службы.



Картель был реализован на 111 электронных аукционах для нужд государственных и муниципальных учреждений здравоохранения в 18 субъектах РФ. Действовал картель более трёх лет и сумма его доходов превысила 735 млн руб.



Компании-участники картеля договорились не снижать цены на торгах и разделить между собой аукционы.



Затем после заключения госконтрактов бюджетные средства проводились через подставные компании с целью вывода денежных средств из легального оборота и уклонения от уплаты налогов.



Согласно схеме, одна из компаний картеля закупала необходимую продукцию у производителей, передавала её по документам "серым" компаниям, а те - победителям торгов. В результате большая часть прибыли оставалась на счетах "серых" компаний, которые впоследствии осуществляли их незаконное обналичивание.



При этом, согласно объяснениям сотрудников, часть компаний картеля находилась под фактическим контролем гражданина Индии, сына лидера религиозной группы "Шри Прокаш Дхам".



Деятельность этой религиозной группы поддерживалась, в том числе, за счет незаконной деятельности фармацевтических компаний, учредители и директора которых являлись адептами религиозной группы и, по словам ответчиков, находились под влиянием их "духовного лидера".



Обосновывая участие в антиконкурентном соглашении, один из бывших участников картеля заявил, что "предположительно, на сознание людей оказывалось психологическое воздействие с помощью гипноза или других техник".





"AK&M" от 05.07.2019