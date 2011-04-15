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08/07/2019
10:41

Дайджест газеты "Коммерсант" от 8 июля 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 8 июля 2019 года.

В ДОЛГУ У МАЛЫХ СИХ
АНТОН СИЛУАНОВ ПРИЗВАЛ БАНКИ КРЕДИТОВАТЬ НЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ИЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ, А МАЛЫЙ БИЗНЕС


Первый вице-премьер Антон Силуанов на совещании в Перми включился в полемику ЦБ и Минэкономики о причинах низких темпов роста корпоративного кредитования. Глава Минфина поддержал идею ограничения потребкредита - но в пользу не крупных компаний, а малого и среднего предпринимательства (МСП), которому правительство уже готово увеличить объемы субсидирования кредитных ставок. Впрочем, если корпоративное кредитование в РФ ограничивается скорее высокими корпоративными рисками, то кредитование МСП - дефицитом желающих открыть новый малый бизнес.


ГЕНЕРАЛ СКР ОКАЗАЛСЯ В ЭПИЦЕНТРЕ ПОДЖОГА

В связи с этим губернатор попросил УФСБ "провести проверку по изложенным обстоятельствам и принять решение", отметив, что об ответственности за заведомо ложный донос ему известно. Проверку заявления поручили старшему оперуполномоченному по особо важным делам в звании майора из отдела по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом регионального ФСБ. Уже на следующий день он подал рапорт на имя генерала Гулевского с предложением передать собранные материалы в следственный отдел УФСБ для возбуждения уголовного дела, что и было сделано 5 июня. В документе оперативник особо отмечал, что через несколько месяцев после поджога дома четырьмя злоумышленниками в масках, которых зафиксировали камеры видеонаблюдения, 29 июня 2017 года, в общий отдел администрации области поступило анонимное письмо. Оно содержало угрозы в адрес губернатора, однако ни полиции, ни чекистам установить личность отправителя не удалось.


ВЛАДЕЛЕЦ ПРОМСБЕРБАНКА ОКАЗАЛСЯ ПРЕСТУПНО ДОВЕРЧИВ
БАНКИР НЕ ЗАМЕТИЛ РАСТРАТЫ И МАХИНАЦИЙ НА 3 МИЛЛИАРДА

Как стало известно "Ъ", следственный департамент МВД завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего члена совета директоров разорившегося Промсбербанка Ивана Мязина. Ему инкриминируется хищение из кредитного учреждения 3,2 млрд руб., за что другие топ-менеджеры в 2017 и 2018 годах получили от трех до девяти лет лишения свободы. Сам господин Мязин, по данным "Ъ", утверждает, что вся его вина заключается лишь в недостаточном контроле за действиями уже осужденного управляющего банком Бориса Фомина, который, кстати, и дал на него показания.


Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".
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"AK&M" от 08.07.2019
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