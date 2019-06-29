ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на субботу, 6 июля, в размере 63.5841 руб. против 63.4013 руб. на 5 июля.





Курс доллара США за последние 5 дней:



05.07.19 - 63.4013 руб.

04.07.19 - 63.4951 руб.

03.07.19 - 63.2265 руб.

02.07.19 - 63.0541 руб.

29.06.19 - 63.0756 руб.

















"AK&M" от 08.07.2019