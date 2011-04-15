Повтор! Международные резервы России в июне выросли на 4.7% до $518.363 млрд

Международные резервы РФ в июне 2019 года выросли на 4.7% и на 1 июля составили $518.363 млрд. Об этом свидетельствуют данные Банка России.



Резервные активы РФ в иностранной валюте достигли $407.618 млрд, специальные права заимствования (SDR) - $6.745 млрд, резервная позиция в МВФ - $3.723 млрд, объём монетарного золота - $100.278 млрд.





"AK&M" от 08.07.2019