Профицит торгового баланса РФ в январе-мае уменьшился на 2.8% до $79.1 млрд

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Положительное сальдо торгового баланса РФ январе-мае 2019 года уменьшился на 2.8% до $79.1 млрд. Об этом свидетельствует сообщение ФТС.
Внешнеторговый оборот России составил $268.1 млрд, увеличившись в годовом исчислении на 1.9%. Объём экспорта сократился на 2.1% до $173.6 млрд. Импорт уменьшился на 1.5% до $94.5 млрд.
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