Добыча стран ОПЕК в июне оказалась на минимуме за 5 лет

Нефтяные цены в пятницу прибавили более 1% на фоне улучшившегося сентимента на рынке благодаря сделке ОПЕК+ и возобновлению переговоров между США и Китаем. Дополнительным драйвером выступила статистика по добыче стран ОПЕК, показавшая очередное сокращение совокупного производства по итогам июня. Об этом говорится в комментарии эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игоря Галактионовава.



Исследование Reuters показало очередное снижение производства странами ОПЕК на 170000 б/с в июне. Показатель переписал пятилетний минимум на уровне 29.6 млн б/с из-за значительных потерь в Иране и Венесуэле, которые находятся под давлением санкций США.



Фьючерсы на Brent по итогам пятницы закрепились выше $64 за баррель, постепенно восстанавливая потери от спекулятивных распродаж после продления сделки ОПЕК+ на прошлой неделе. Новое сопротивление оказалось на отметке $64,5. Преодоление этой отметки может открыть дорогу к продолжению роста в район $66.



В то же время, несмотря на позитивные для рынка факторы в виде продления сделки ОПЕК+ и падения добычи в Иране и Венесуэле, участники рынка продолжают настороженно относиться к рискам более существенного замедления мировой экономики, что объясняет пристальное внимание к макроэкономическим показателям мировых держав.



Малейшие подтверждения негативных прогнозов воспринимаются негативно и оказывают давление на нефтяные котировки. Перспектива деэскалации американо-китайского торгового противостояния несколько снизила напряженность, но в целом фактор замедления спроса остается одной из ключевых "медвежьих" сил на рынке.



В Персидском заливе сохраняется напряженная ситуация из-за рисков военного столкновения США и Ирана. Регулярно появляются новые свидетельства агрессивных действий провокационного характера. Тем не менее, многие государства публично обвиняют в этом Иран, который отрицает свою причастность к нападениям в заливе. Ранее неоднократным атакам подвергались нефтяные танкеры в Ормузском заливе, а также были подорваны нефтепроводы на территории Саудовской Аравии. После событий США усилили военное присутствие в регионе и ужесточили риторику в отношении Ирана, призывая его к переговорам на тему ядерной сделки.



Ужесточение конфронтации в заливе может привести к перебоям с поставками из региона. Ирак и Кувейт уже публично заявляли о том, что рассматривают альтернативные пути доставки нефти. Периодически новые известия с этого фронта поддерживают спекулятивные покупки по нефти.



На этой неделе участники рынка, помимо вышеперечисленных факторов, будут отслеживать динамику запасов нефти в США. В традиционно высокий сезон по спросу на топливо участники ожидают сокращения запасов, однако в этом году такая закономерность проявляется гораздо слабее, указывая на замедление спроса. На прошлой неделе запасы сократились менее ожидаемого аналитиками уровня.



Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки Brent торгуются с ростом на +0.12% по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии.



"AK&M" от 08.07.2019