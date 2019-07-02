ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 9 июля в размере 63.8699 руб. против 63.5841 руб. на 6 июля.





Курс доллара США за последние 5 дней:



06.07.19 - 63.5841 руб.

05.07.19 - 63.4013 руб.

04.07.19 - 63.4951 руб.

03.07.19 - 63.2265 руб.

02.07.19 - 63.0541 руб.



















"AK&M" от 08.07.2019