ЦБ РФ установил официальный курс евро на 9 июля в размере 71.7067 руб. против 71.6593 руб. на 6 июля.





Курс евро за последние 5 дней:



06.07.19 - 71.6593 руб.

05.07.19 - 71.5420 руб.

04.07.19 - 71.6034 руб.

03.07.19 - 71.4080 руб.

02.07.19 - 71.3962 руб.























































































































































"AK&M" от 08.07.2019