Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 9 июля

Банк России установил на 9 июля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 44.6578

1 Азербайджанский манат 37.6480

100 Армянских драмов 13.4040

1 Белорусский рубль 31.1075

1 Болгарский лев 36.6794

1 Бразильский реал 16.7107

100 Венгерских форинтов 22.1087

1000 Вон Республики Корея 54.1234

10 Гонконгских долларов 81.9055

10 Датских крон 96.1375

1 Доллар США 63.8699

1 Евро 71.7067

100 Индийских рупий 92.9206

100 Казахстанских тенге 16.6230

1 Канадский доллар 48.8788

100 Киргизских сомов 91.5697

10 Китайских юаней 92.8355

10 Молдавских леев 35.7314

1 Новый туркменский манат 18.2746

10 Норвежских крон 74.2173

1 Польский злотый 16.8830

1 Румынский лей 15.1945

1 СДР (специальные

права заимствования) 88.3883

1 Сингапурский доллар 46.9804

10 Таджикских сомони 67.7305

1 Турецкая лира 11.1312

10000 Узбекских сумов 74.5078

10 Украинских гривен 24.9514

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 80.0609

10 Чешских крон 28.1514

10 Шведских крон 67.7485

1 Швейцарский франк 64.4760

10 Южноафриканских рэндов 45.0295

100 Японских иен 58.9505

"AK&M" от 08.07.2019