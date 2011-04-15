Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 9 июля

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Банк России установил на 9 июля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 44.6578
1 Азербайджанский манат 37.6480
100 Армянских драмов 13.4040
1 Белорусский рубль 31.1075
1 Болгарский лев 36.6794
1 Бразильский реал 16.7107
100 Венгерских форинтов 22.1087
1000 Вон Республики Корея 54.1234
10 Гонконгских долларов 81.9055
10 Датских крон 96.1375
1 Доллар США 63.8699
1 Евро 71.7067
100 Индийских рупий 92.9206
100 Казахстанских тенге 16.6230
1 Канадский доллар 48.8788
100 Киргизских сомов 91.5697
10 Китайских юаней 92.8355
10 Молдавских леев 35.7314
1 Новый туркменский манат 18.2746
10 Норвежских крон 74.2173
1 Польский злотый 16.8830
1 Румынский лей 15.1945
1 СДР (специальные
права заимствования) 88.3883
1 Сингапурский доллар 46.9804
10 Таджикских сомони 67.7305
1 Турецкая лира 11.1312
10000 Узбекских сумов 74.5078
10 Украинских гривен 24.9514
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 80.0609
10 Чешских крон 28.1514
10 Шведских крон 67.7485
1 Швейцарский франк 64.4760
10 Южноафриканских рэндов 45.0295
100 Японских иен 58.9505
"AK&M" от 08.07.2019