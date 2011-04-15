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08/07/2019
12:49

В Севастополе создадут индустриальный парк

Крымский филиал Главгосэкспертизы России изучил проектно-сметную документацию на строительство индустриального парка в Севастополе. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения. Об этом говорится в сообщении Главгосэкспертизы России.

Строительство индустриального парка позволит создать условия для привлечения инвестиций и размещения новых производственных мощностей предприятий.

Индустриальный парк будет расположен в Гагаринском районе города на пересечении двух транспортных артерий - Камышового шоссе и улицы Индустриальной с выходом на федеральную трассу "Таврида". В непосредственной близости от инвестиционной площадки находится грузовая железнодорожная станция "Севастополь-товарный", а также морской порт в Камышовой бухте, что формирует удобные условия для использования как портовой, так и транспортной инфраструктуры города.

Проектом, одобренным Главгосэкспертизой России, предусмотрена подготовка территории для парка и обеспечение внутриплощадочной инженерной и транспортной инфраструктурой для дальнейшего размещения объектов недвижимости, производственных, административных, складских и других помещений, необходимых для функционирования промышленных предприятий.

Так, в ходе реализации проекта будут заменены опоры и проложена кабельная линия электроснабжения, построены шесть трансформаторных подстанций, кольцевая объединенная система хозяйственно-противопожарного водопровода, системы газоснабжения и наружного освещения.

На площадке индустриального парка также планируется строительство семи автомобильных проездов и шести контрольно-пропускных пунктов. Кроме того, пройдут работы по благоустройству территории, в том числе озеленение и устройство тротуаров.

Строительство объекта планируется осуществлять за счет средств федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года".


"AK&M" от 08.07.2019
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