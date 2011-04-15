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08/07/2019
12:40

Открыто рабочее движение по второму железнодорожному мосту через р. Лену на БАМе

7 июля, в день празднования 45-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали, торжественно открыто рабочее движение по второму железнодорожному мосту через р. Лену на перегоне "Лена-Восточная - Предленский". Таким образом, этот участок протяжённостью 2.5 км стал двухпутным. Об этом говорится в сообщении пресс-службы РЖД.

Разрешение на начало движения дал генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозёров по телемосту с городом Усть-Кут. Торжественная церемония транслировалась на главную площадь Тынды. Первый грузовой поезд пересек реку Лена по новому переходу.

Строительство второго моста через р. Лену началось в июне 2015 года в рамках программы "Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей".

По проекту конструкция установлена на построенных в 1975 году опорах, которые были усилены для пропуска тяжеловесных поездов. Длина сооружения с подходами - 417 м, высота - 25 м, судовой габарит - 15 м. Стоимость строительно-монтажных работ составила более 600 млн руб.

Особенность конструкции в том, что металлический мост состоит из четырёх пролётов, различных по длине. Максимальная протяжённость пролёта - 132 метра.

Второй мост через реку Лену – один из стратегических объектов в реализации программы модернизации Байкало-Амурской магистрали. Наряду с укладкой вторых путей, разъездов, проходкой второго Байкальского тоннеля он существенно повлияет на развитие пропускных и провозных возможностей БАМа.

С запуском нового моста провозная способность железной дороги на участке "Лена-Восточная – Чудничный" будет увеличена с 26.9 млн тонн до 34.5 млн тонн в год.





"AK&M" от 08.07.2019
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