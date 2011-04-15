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08/07/2019
13:05

Банк России на 9 июля повысил курс евро к рублю почти на 5 копеек до 71.7067 руб., курс доллара США - почти на 29 копеек до 63.8699 руб.

Банк России на 9 июля повысил официальный курс евро к рублю почти на 5 копеек до 71.7067 руб. с 71.6593 руб., курс доллара США - почти на 29 копеек до 63.8699 руб. с 63.5841 руб. 6 июля.

Стоимость бивалютной корзины на 9 июля увеличилась почти на 18 копеек (+0.27%) до 67.3964 руб. с 67.2180 руб. 6 июля.

"AK&M" от 08.07.2019
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