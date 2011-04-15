Завершено заполнение подводящего участка отвода от ВСТО на Комсомольский НПЗ

ООО "Транснефть – Дальний Восток" завершило заполнение нефтью подводящего участка нефтепровода-отвода от магистрального трубопровода "Восточная Сибирь – Тихий океан" (ВСТО) на Комсомольский-на-Амуре нефтеперерабатывающий завод. Об этом говорится в сообщении компании "Транснефть".



Заполнение участка от 279.9 км до пункта сдачи-приёма нефти (ПСП) на завод началось в 9 утра, завершилось в 17:20 по хабаровскому времени. На заполнение 14-ти километрового участка потребовалось около 2.6 тыс. т нефти.



Участки отвода от 0 км до 279.9 км, включая технологические нефтепроводы НПС "Комсомольская", НПС "Сельгон", НПС "Амурская" были заполнены нефтью весной 2018 года, с апреля 2018-го нефтепровод-отвод был готов к подключению.



Решение о техническом подключении Комсомольского НПЗ к ВСТО было принято 5 июля 2019 года. 6-7 июля специалисты ООО "Транснефть – Дальний Восток" провели работы по технологическому присоединению нефтепровода-отвода от ВСТО к трубопроводу, подводящему к ПСП.



Нефтепровод-отвод от магистрального трубопровода "Восточная Сибирь – Тихий океан" (ВСТО) на Комсомольский-на-Амуре нефтеперерабатывающий завод проходит по территории Амурского, Комсомольского и Солнечного районов Хабаровского края. Протяженность трассы - 294 км, диаметр трубопровода – 530 мм. Линейная часть снабжена 14 линейными и 6 береговыми узлами запорной арматуры. В состав отвода входят 3 нефтеперекачивающие станции (НПС): N1 "Комсомольская", N2 "Сельгон" и N3 "Амурская". Головная станция (НПС N1) снабжена четырьмя резервуарами с понтонами РВСП-20000, совокупный объем которых составляет 80 тыс. м куб.



Плановая производительность нефтепровода-отвода - 8 млн т нефти в год. Нефтепровод – отвод был готов к подключению в апреле 2018 года.



ПАО "Транснефть" (ИНН 7706061801) занимает монопольное положение на рынке экспортных поставок нефти трубопроводным транспортом. Группа "Транснефть" располагает крупнейшей в мире системой нефтепроводов, составляющей 48.505 тыс. км.



Уставный капитал компании составляет 7.249 млн руб., выпущено 5649468 обыкновенных и 1554875 привилегированных акций номиналом 1 руб.





"AK&M" от 08.07.2019