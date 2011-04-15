Сбербанк запустил новый сервис по валютному контролю для корпораций. Он доступен для клиентов, использующих услугу "Прямое управление счетами" в рамках договора об оказании услуг "Сбербанк Корпорация". Об этом говорится в сообщении Сбербанка.



Новый сервис позволяет пользователям "Сбербанк Корпорация" направлять в банк документы и информацию по валютному контролю по всем организациям группы компаний и получать обратную связь. Также услуга позволяет отслеживать статус документов, настраивать списочные формы по организациям группы, печатать документы валютного контроля по всем предприятиям группы компаний в один клик.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.







"AK&M" от 08.07.2019