Открывается прямое пассажирское сообщение между Москвой и карельским городом Сортавала

Между Москвой и карельским городом Сортавала с 12 июля 2019 года по 9 сентября 2019 года будут курсировать прямые беспересадочные вагоны. Об этом говорится в сообщении РЖД.



Вагоны (купе и плацкарт) будут курсировать, отправляясь и прибывая в Москву в составе поезда дальнего следования N 18/17 Москва – Петрозаводск.



Из Москвы вагоны будут отправляться ежедневно (кроме 17, 18, 19, 28 июля и 5, 15 августа) в составе поезда N18/17 в 21:05 и прибывать на станцию Сортавала в 14:35 следующего дня. Обратно из Сортавала пассажиры будут отправляться в 15:29, а прибывать в Москву в 08:53. По маршруту следования из Петрозаводска в Сортавала поезд сделает остановки на станциях: Петрозаводск товарный, Томицы, Чална-Онежская, Падозеро, Виллагора, Сяньга, Эссойла, Иматозеро, Новые Пески, Застава, Веркко, Суоярви, Пийтсиеки, Лоймола, Райконкоски, Леннясюрья, Янисьярви, Маткаселькя, Кааламо, Хелюля. Общее время в пути между Москвой и Сортавала — около 17 часов 30 минут.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала 2254029003000 руб.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года по РСБУ снизилась на 18.48% до 25.585 млрд руб. с 31.385 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 5.78% до 875.813 млрд руб. с 827.933 млрд руб., прибыль от продаж сократилась на 13.62% до 78.139 млрд руб. с 90.463 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 11.77% до 45.971 млрд руб. с 52.102 млрд руб.



Чистая прибыль холдинга РЖД по МСФО за 2018 год составила 35.4 млрд руб. против 139.704 млрд руб. годом ранее. Доходы холдинга за 2018 год составили 2.413 трлн руб. что на 7.2% выше результатов годом ранее - 2.252 трлн руб. Показатель EBITDA года достиг 527 млрд руб., что на 6.4% выше показателя 2017 года - 496 млрд руб.





"AK&M" от 08.07.2019