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08/07/2019
14:37

Для роскошной жизни российской семье из трёх человек необходимо 965 тыс. руб. в месяц, опрос

В среднем по России для ведения роскошной жизни российской семье из трёх человек в месяц необходимо 965 тыс. руб. об этом говорится в сообщении исследовательского холдинга "Ромир".

Четыре года назад россиянам для роскошной жизни требовалось чуть меньше денег - 950 тыс. руб. Москвичи за четыре года совсем не изменили свои взгляды на роскошную жизнь - для этого им по-прежнему необходимо 1.4 млн руб. в месяц. Жители северной столицы поубавили свои аппетиты практически в два раза - в этом году они заявили, что для ведения роскошной жизни достаточно 740 тыс. руб., тогда как в 2015 году они претендовали на 1.3 млн руб.

Если сравнить запросы на "нормальную" и "роскошную" жизнь, то в 2015 году они отличались в 14 раз (для "нормальной жизни" россияне тогда просили 68.9 тыс. руб. в месяц), в нынешнем запросы отличались уже в 12 раз ("нормальная жизнь" в текущем году стоит 78 тыс. руб. в месяц).


"AK&M" от 08.07.2019
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