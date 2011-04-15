Для роскошной жизни российской семье из трёх человек необходимо 965 тыс. руб. в месяц, опрос

В среднем по России для ведения роскошной жизни российской семье из трёх человек в месяц необходимо 965 тыс. руб. об этом говорится в сообщении исследовательского холдинга "Ромир".



Четыре года назад россиянам для роскошной жизни требовалось чуть меньше денег - 950 тыс. руб. Москвичи за четыре года совсем не изменили свои взгляды на роскошную жизнь - для этого им по-прежнему необходимо 1.4 млн руб. в месяц. Жители северной столицы поубавили свои аппетиты практически в два раза - в этом году они заявили, что для ведения роскошной жизни достаточно 740 тыс. руб., тогда как в 2015 году они претендовали на 1.3 млн руб.



Если сравнить запросы на "нормальную" и "роскошную" жизнь, то в 2015 году они отличались в 14 раз (для "нормальной жизни" россияне тогда просили 68.9 тыс. руб. в месяц), в нынешнем запросы отличались уже в 12 раз ("нормальная жизнь" в текущем году стоит 78 тыс. руб. в месяц).





"AK&M" от 08.07.2019