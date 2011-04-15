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08/07/2019
15:28

В РФ в первом полугодии изъято из незаконной реализации более 32.8 тыс. sim-карт

Роскомнадзор подвёл итоги совместной с МВД России работы по пресечению реализации незаконно распространяемых SIM-карт. Так, в первом полугодии 2019 года проведено 1061 контрольное мероприятие по пресечению незаконной реализации SIM-карт операторов мобильной связи. Об этом говорится в сообщении Роскомнадзора.

По итогам проведённых мероприятий изъято более 32.8 тыс. незаконно распространяемых sim-карт. Из них 14.72 тыс. sim-карт принадлежало ПАО "ВымпелКом", 9.705 тыс.- ПАО "МТС", 3.491 тыс.- ПАО "МегаФон", 3.516 тыс.- ООО "Т2 Мобайл" и 1.412 - другим операторам связи. В отношении нарушителей составлено 409 протоколов об административных правонарушениях.

Большинство нарушений связано с продажей sim-карт без заключения договора и предъявления покупателем документа, удостоверяющего личность, а также с заключением договора об оказании услуг связи неуполномоченным лицом.

Кроме того, по результатам работ по противодействию незаконной реализации sim-карт в интернете в первом полугодии выявлено 343 признака нарушений. Уведомления о них направляются в МВД России для принятия мер в рамках возложенных полномочий при подтверждении нарушения.


"AK&M" от 08.07.2019
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