В РФ в первом полугодии изъято из незаконной реализации более 32.8 тыс. sim-карт

Роскомнадзор подвёл итоги совместной с МВД России работы по пресечению реализации незаконно распространяемых SIM-карт. Так, в первом полугодии 2019 года проведено 1061 контрольное мероприятие по пресечению незаконной реализации SIM-карт операторов мобильной связи. Об этом говорится в сообщении Роскомнадзора.



По итогам проведённых мероприятий изъято более 32.8 тыс. незаконно распространяемых sim-карт. Из них 14.72 тыс. sim-карт принадлежало ПАО "ВымпелКом", 9.705 тыс.- ПАО "МТС", 3.491 тыс.- ПАО "МегаФон", 3.516 тыс.- ООО "Т2 Мобайл" и 1.412 - другим операторам связи. В отношении нарушителей составлено 409 протоколов об административных правонарушениях.



Большинство нарушений связано с продажей sim-карт без заключения договора и предъявления покупателем документа, удостоверяющего личность, а также с заключением договора об оказании услуг связи неуполномоченным лицом.



Кроме того, по результатам работ по противодействию незаконной реализации sim-карт в интернете в первом полугодии выявлено 343 признака нарушений. Уведомления о них направляются в МВД России для принятия мер в рамках возложенных полномочий при подтверждении нарушения.





"AK&M" от 08.07.2019