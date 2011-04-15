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08/07/2019
15:35

Ростех реализует проект по созданию механизированных паркингов в столичном регионе

Холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех" в ходе международной промышленной выставки "Иннопром-2019" впервые представил механизированный многоуровневый паркинг. Пилотный проект механизированного паркинга СНМ-100 планируется реализовать в 2020 году на территории столичного региона. Об этом говорится в сообщении Ростеха.

Механизированный паркинг СНМ-100 выполнен в виде стеллажа со встроенными подвижными поддонами. Независимый тип парковки реализуется за счёт перемещения поддонов хранения автомобилей по уровням парковки вверх-вниз и вправо-влево для освобождения нужной ячейки (пазловый паркинг). Конструкция поддонов герметична, что исключает возможность попадания грязи, дождевой воды, химических реагентов и следов нефтепродуктов на нижестоящие автомобили.

"Сегодня на территории Российской Федерации зарегистрировано 42.4 млн легковых автомобилей, в Москве и Московской области их более 5.3 млн. Поэтому максимально эффективная организация паркинга является одной из наиболее насущных задач для крупных городов. Мы ведем переговоры о реализации пилотного проекта парковочного комплекса СНМ-100 на территории перехватывающей парковки одного из транспортно-пересадочных узлов Москвы. Общая ёмкость механизированного паркинга составит 250 автомобилей, в три раза больше, чем вместимость традиционной стоянки сравнимой площади. Стоимость пилотного проекта составит порядка 110 млн руб., срок окупаемости – шесть лет", – рассказал исполнительный директор госкорпорации "Ростех" Олег Евтушенко.

Механизированный паркинг СНМ-100 производится НПП "Старт" им. А.И. Яскина. В настоящее время предприятие ведёт разработку решения для увеличения количества уровней парковки и коэффициента уплотнения автомобилей.

"В стандартной конфигурации паркинг СНМ-100 вмещает 29 автомобилей. Мы создали решение, позволяющее соединить несколько СНМ-100 в один парковочный комплекс. Благодаря этому удастся не только разместить большее количество автомобилей на стоянке, но и сократить затраты на создание, техническое содержание и обслуживание каждого места. По нашим расчётам, для комплекса, объединяющего десять СНМ-100, срок окупаемости таким образом можно сократить на два года", – рассказал генеральный директор холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков.

"AK&M" от 08.07.2019
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