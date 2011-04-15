Президент РФ назначил Юнус-Бека Евкурова замминистра обороны РФ

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Президент РФ Владимир Путин назначил бывшего главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова заместителем министра обороны РФ. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
Ранее, в конце июня, Юнус-Бек Евкуров принял решение досрочно уйти в отставку. Он руководил регионом 12 лет.
"AK&M" от 08.07.2019