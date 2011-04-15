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08/07/2019
16:52

В Госдуме обсудили развитие цифровой экономики

В Госдуме обсудили развитие цифровой экономики. Как говорится в сообщении нижней палаты парламента, темами больших парламентских слушаний стали цифровая подпись, электронные трудовые книжки и развитие цифровых технологий.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин рассказал в ходе слушаний о тех ключевых законодательных решениях по развитию цифровой экономики, которые уже подготовлены, внесены или готовятся к внесению в ГД.

В частности, по словам М.Орешкина, "внесён законопроект, обеспечивающий безопасность и удобство при использовании цифровой подписи, а также пересматриваются правила работы удостоверяющих центров".

"Предлагается поднять планку требований к удостоверяющим центрам. С одной стороны, мы требования предлагаем ужесточить, с другой стороны, дать новые возможности", — пояснил министр экономического развития, добавив, что законопроектом также регулируются вопросы использования "облачной" цифровой подписи.

Он отметил, что законопроект о цифровой подписи "требует скорейшего принятия, потому что создаёт среду для решения многих смежных вопросов".

"AK&M" от 08.07.2019
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