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08/07/2019
17:45

В ГД предложили ввести в школах изучение информационной безопасности

В Госдуме предложили ввести в школах изучение информационной безопасности. Как говорится в сообщении нижней палаты парламента, с таким предложением в ходе больших парламентских слушаний по развитию цифровой экономики выступил заместитель председателя ГД, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

Ещё одно предложение заместителя председателя ГД коснулось вопросов цифровой безопасности граждан и усиления ответственности за утечку их персональных данных. Парламентарий обратил внимание, что с 24 по 30 июня по обращениям граждан, которые были направлены в Госдуму, на первое место вышли вопросы, связанные с цифровизацией, "с навязыванием цифровых услуг во всех сферах жизни".

В связи с этим, по словам С.Неверова, необходимо подумать над "повышением штрафных санкций за инциденты, связанные с информационной безопасностью персональных данных".

Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов в своём выступлении уделил внимание необходимости привлечения квалифицированных кадров для развития цифровой экономики, в первую очередь, возвращения российских IT-специалистов, уехавших работать за рубеж.

"Давайте примем закон, по которому создаём суперльготные условия, и они вместе с семьями к нам приедут и привезут новые технологии, которые позволят нам двигаться вперед", — сказал Г.Зюганов.

"AK&M" от 08.07.2019
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