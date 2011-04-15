В ГД предложили ввести в школах изучение информационной безопасности

В Госдуме предложили ввести в школах изучение информационной безопасности. Как говорится в сообщении нижней палаты парламента, с таким предложением в ходе больших парламентских слушаний по развитию цифровой экономики выступил заместитель председателя ГД, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.



Ещё одно предложение заместителя председателя ГД коснулось вопросов цифровой безопасности граждан и усиления ответственности за утечку их персональных данных. Парламентарий обратил внимание, что с 24 по 30 июня по обращениям граждан, которые были направлены в Госдуму, на первое место вышли вопросы, связанные с цифровизацией, "с навязыванием цифровых услуг во всех сферах жизни".



В связи с этим, по словам С.Неверова, необходимо подумать над "повышением штрафных санкций за инциденты, связанные с информационной безопасностью персональных данных".



Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов в своём выступлении уделил внимание необходимости привлечения квалифицированных кадров для развития цифровой экономики, в первую очередь, возвращения российских IT-специалистов, уехавших работать за рубеж.



"Давайте примем закон, по которому создаём суперльготные условия, и они вместе с семьями к нам приедут и привезут новые технологии, которые позволят нам двигаться вперед", — сказал Г.Зюганов.



"AK&M" от 08.07.2019