По итогам недели возможен выход рынка в плюс

Индекс Мосбиржи сегодня к обеду снизился на 0.51%. C "дивидендным" гэпом вниз открыли торги акции МТС и РусГидро. В обоих случаях на цены бумаг оказали давление технические факторы. И акции МТС, и акции РусГидро активно дорожали в последнее время. Определённое "медвежье" влияние на котировки МТС мог оказать внешний информационный фон. Об этом говорится в комментарии аналитика управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александра Осина.



После выхода в пятницу сильной статистики по рынку труда США произошло охлаждение ожиданий относительно смягчения политики ФРС на ближайшем заседании. Данное обстоятельство, в свою очередь, было отыграно ослаблением спроса в бумагах американского технологического и телекоммуникационного секторов. Эти бумаги часто подвергаются усилению ценовой волатильности под влиянием данных о рыночных ставках. Впрочем, к концу пятничных торгов американский фондовый сегмент вернулся на позиции положительных изменений за день. Низкая на данный момент инфляция, наличие большого объёма свободных денежных ресурсов у игроков, стабильные макроданные ожидаемое понижение стоимости кредитования ФРС и ЕЦБ, выступающие поводом для покупки, — все эти "бычьи" факторы остаются в силе для рынка в целом, подчёркивает аналитик.



"AK&M" от 08.07.2019