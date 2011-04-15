Повтор! Ростех начинает опытную эксплуатацию КриптоБиоКабины для оформления загранпаспортов

Концерн "Автоматика" госкорпорации "Ростех" впервые представил на выставке ИННОПРОМ серийный образец КриптоБиоКабины (КБК) для оформления и выдачи заграничных паспортов. Уже в июле первые 14 комплексов оборудования в многофункциональные центры РФ, говорится в сообщении пресс-службы Ростеха.



"Ростех готов предложить многофункциональным центрам решение, основанное на отечественных разработках нового поколения. КБК упростит процесс обработки и выдачи документов, обеспечит надежную защиту персональных данных пользователей. Сведения, предоставляемые гражданами при оформлении загранпаспортов с помощью КБК, будут храниться и передаваться в зашифрованном виде. Уже в июле 2019 новыми КБК будут оснащены первые 14 многофункциональных центров в Москве, Подмосковье, Туле и Краснодаре", - сообщил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.



Функционал КриптоБиоКабины позволяет регистрировать биометрические параметры заявителя: изображение лица и отпечатки пальцев. Сканирование документов, удостоверяющих личность, выполняется сразу в двух диапазонах - видимом и ультрафиолетовом. При выдаче паспорта комплекс осуществляет двухфакторную биометрическую верификацию и по результатам производит активацию заграничного паспорта нового поколения. С помощью этого оборудования полностью можно автоматизировать процесс оформления и выдачи таких документов. Прототип КриптоБиоКабины был впервые представлен в июле 2018 года.



Госкорпорация "Ростех" - российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 4 - в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АвтоВАЗ, КамАЗ, концерн "Калашников", "Вертолёты России", ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и так далее. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 100 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1.589 трлн руб., консолидированная чистая прибыль - 121 млрд руб., а EBITDA - 305 млрд руб.



"AK&M" от 09.07.2019