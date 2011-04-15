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09/07/2019
10:15

Повтор! Почта России" до конца года модернизирует более 3 тыс. отделений

"Почта России" до конца года модернизирует более 3 тыс. отделений. Об этом говорится в сообщении почтового оператора.

Программа ремонтов включает как модернизацию сети почтовых отделений (новый формат, комплексный и восстановительный ремонты), так и реализацию государственной программы "Доступная среда".

Модернизация в новом формате – это не только приведение отделения в соответствие современным требованиям, но и пересмотр стандартов и технологии оказания услуг. К настоящему времени по всей стране модернизировано более 400 почтовых отделений.

Почта России – федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает 42 тыс. отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов – около 335 тыс. почтовых работников.

ФГУП "Почта России" (ИНН 7724261610) - сеть федеральной почтовой связи, включающая 87 филиалов, 41.901 тыс. отделений почтовой связи. Компания оказывает почтовые, финансовые, инфокоммуникационные и прочие услуги в городах и сельских населённых пунктах по всей России. "Почта России" основана в 2002 году и объединила организации федеральной почтовой связи. Уставный капитал компании составляет 83.254 млн руб.


"AK&M" от 09.07.2019
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