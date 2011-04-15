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09/07/2019
11:15

Рынку нефти не хватает решительности

В понедельник котировки нефти попытались подрасти и в моменте превысили отметку 65 долларов за баррель. Однако, несмотря на поддержку геополитического фактора, Brent снова привлекла продажи на росте, что подтверждает сохранение нестабильности на сырьевых площадках. Об этом говорится в комментарии эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева.

Иран начал обогащать уран выше разрешенной нормы на 1%, но пригрозил, что может достичь превышения на 20%. В ответ Д.Трамп призвал Тегеран быть осторожнее с заявлениями по поводу ядерной сделки. Не обошлось и без угрозы введения новых санкций. Для рынка нефти обострение этого конфликта подразумевает угрозу дальнейших перебоев в поставках. Однако пока трейдеры реагируют на растущие риски сдержанно, не забывая об ухудшении перспектив мирового спроса.

Также сдерживающим рост фактором выступает укрепление доллара, который продолжил подъем в понедельник, но более скромными темпами. В контексте долларового фактора для рынка нефти, как и для всех активов в целом, будут важны события среды, когда Пауэлл выступит с полугодовым докладом в Конгрессе, а Федрезерв опубликует протокол прошлого заседания. Если доллару не хватит "мягкости", его дальнейшее укрепление надавит на Brent.

В целом участники рынка продолжат следить за развитием событий на геополитическом фронте. Признаки усиления давления Д.Трампа на Иран способны повлечь новый всплеск покупок фьючерсов, но смогут ли котировки подтвердить потенциальный бычий прорыв – большой вопрос. В ближайшей перспективе Brent снова предстоит отвоевывать уровень $64 за баррель, который цены тестируют на утренних торгах.

"AK&M" от 09.07.2019
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