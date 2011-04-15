В РФ растут средние размеры лимитов по кредитным картам

Средний размер лимитов по выданным кредитным картам в январе-мае 2019 года составил 55.4 тыс. руб., увеличившись на 12.5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом говорится в сообщении НБКИ.



При этом доля просроченной задолженности свыше 30 дней по кредитам по кредитным картам, к общему объему действующих кредитов данного типа в январе-мае 2019 года составила 14.4%, сократившись на 2.9 процентных пункта. Таким образом, снижающаяся просрочка по кредитным картам позволяет банкам постепенно увеличивать размеры лимитов по ним.



За 5 месяцев 2019 года средний размер лимитов вырос абсолютно во всех возрастных сегментах заемщиков. Однако самый значительный рост лимитов был отмечен в категории граждан от 60 до 65 лет (+21.4%) и от 50 до 59 лет (+20%).



Менее значительными темпами увеличивались лимиты у граждан в возрасте от 40 до 49 лет (+13.5%), старше 65 лет (+11.1%) и от 30 до 39 лет (+10.7%). Самый низкий рост среднего размера лимитов пришелся на сегмент самых молодых заемщиков до 30 лет: от 25 до 29 лет - на 8%, моложе 25 лет - на 1.4%.



Самый большой средний размер лимитов по картам в 2019 году - у заемщиков в возрасте от 40 до 49 лет - 64.6 тыс. руб., самый низкий - у граждан моложе 25 лет - 35.5 тыс. руб.



Наибольший средний размер лимита по выданным кредитным картам в регионах РФ отмечен в Москве (95.7 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (76.1 тыс. руб.), Московской области (71.2 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (68.1 тыс. руб.) и Хабаровском крае (65.7 тыс. руб.).





"AK&M" от 09.07.2019