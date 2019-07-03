ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 10 июля в размере 63.7660 руб. против 63.8699 руб. на 9 июля.





Курс доллара США за последние 5 дней:



09.07.19 - 63.8699 руб.

06.07.19 - 63.5841 руб.

05.07.19 - 63.4013 руб.

04.07.19 - 63.4951 руб.

03.07.19 - 63.2265 руб.





















"AK&M" от 09.07.2019