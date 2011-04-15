Кабмин одобрил проведение в 2019-2020 годах всероссийской диспансеризации взрослого населения

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Правительство РФ одобрило проведение в 2019-2020 годах всероссийской диспансеризации взрослого населения. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
В соответствии с мероприятиями национального проекта "Здоровье" в 2019 году профосмотры и диспансеризацию должны пройти 62 млн граждан.
После 40 лет диспансеризация теперь должна быть ежегодной, в отличие от профосмотров, которые проводятся раз в три года.
"AK&M" от 09.07.2019