Кабмин одобрил проведение в 2019-2020 годах всероссийской диспансеризации взрослого населения

Правительство РФ одобрило проведение в 2019-2020 годах всероссийской диспансеризации взрослого населения. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



В соответствии с мероприятиями национального проекта "Здоровье" в 2019 году профосмотры и диспансеризацию должны пройти 62 млн граждан.



После 40 лет диспансеризация теперь должна быть ежегодной, в отличие от профосмотров, которые проводятся раз в три года.





"AK&M" от 09.07.2019