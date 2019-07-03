ЦБ РФ установил официальный курс евро на 10 июля в размере 71.4626 руб. против 71.7067 руб. на 9 июля.





Курс евро за последние 5 дней:



09.07.19 - 71.7067 руб.

06.07.19 - 71.6593 руб.

05.07.19 - 71.5420 руб.

04.07.19 - 71.6034 руб.

03.07.19 - 71.4080 руб.

























































































































































"AK&M" от 09.07.2019