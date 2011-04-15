Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 10 июля

Банк России установил на 10 июля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 44.2409

1 Азербайджанский манат 37.5868

100 Армянских драмов 13.3990

1 Белорусский рубль 31.1130

1 Болгарский лев 36.5191

1 Бразильский реал 16.7677

100 Венгерских форинтов 21.9682

1000 Вон Республики Корея 53.8764

10 Гонконгских долларов 81.6320

10 Датских крон 95.7332

1 Доллар США 63.7660

1 Евро 71.4626

100 Индийских рупий 92.8359

100 Казахстанских тенге 16.5680

1 Канадский доллар 48.5762

100 Киргизских сомов 91.3553

10 Китайских юаней 92.6145

10 Молдавских леев 35.6733

1 Новый туркменский манат 18.2449

10 Норвежских крон 73.5419

1 Польский злотый 16.7532

1 Румынский лей 15.1144

1 СДР (специальные

права заимствования) 88.0723

1 Сингапурский доллар 46.8248

10 Таджикских сомони 67.6204

1 Турецкая лира 11.1269

10000 Узбекских сумов 74.3552

10 Украинских гривен 25.0554

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 79.5034

10 Чешских крон 27.9749

10 Шведских крон 67.2907

1 Швейцарский франк 64.1574

10 Южноафриканских рэндов 44.8870

100 Японских иен 58.5735





"AK&M" от 09.07.2019