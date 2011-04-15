Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 10 июля

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Банк России установил на 10 июля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 44.2409
1 Азербайджанский манат 37.5868
100 Армянских драмов 13.3990
1 Белорусский рубль 31.1130
1 Болгарский лев 36.5191
1 Бразильский реал 16.7677
100 Венгерских форинтов 21.9682
1000 Вон Республики Корея 53.8764
10 Гонконгских долларов 81.6320
10 Датских крон 95.7332
1 Доллар США 63.7660
1 Евро 71.4626
100 Индийских рупий 92.8359
100 Казахстанских тенге 16.5680
1 Канадский доллар 48.5762
100 Киргизских сомов 91.3553
10 Китайских юаней 92.6145
10 Молдавских леев 35.6733
1 Новый туркменский манат 18.2449
10 Норвежских крон 73.5419
1 Польский злотый 16.7532
1 Румынский лей 15.1144
1 СДР (специальные
права заимствования) 88.0723
1 Сингапурский доллар 46.8248
10 Таджикских сомони 67.6204
1 Турецкая лира 11.1269
10000 Узбекских сумов 74.3552
10 Украинских гривен 25.0554
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 79.5034
10 Чешских крон 27.9749
10 Шведских крон 67.2907
1 Швейцарский франк 64.1574
10 Южноафриканских рэндов 44.8870
100 Японских иен 58.5735
"AK&M" от 09.07.2019