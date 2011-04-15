Банк России на 10 июля понизил курс евро к рублю более чем на 24 копейки до 71.4626 руб., курс доллара США - более чем на 10 копеек до 63.7660 руб.

Банк России на 10 июля понизил официальный курс евро к рублю более чем на 24 копейки до 71.4626 руб. с 71.7067 руб., курс доллара США - более чем на 10 копеек до 63.7660 руб. с 63.8699 руб. 9 июля.



Стоимость бивалютной корзины на 10 июля уменьшилась почти на 17 копеек (-0.25%) до 67.2295 руб. с 67.3964 руб. 9 июля.



"AK&M" от 09.07.2019