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09/07/2019
13:22

Госдума поддержала введение санкций в отношении Грузии

Госдума приняла постановление о заявлении "О возможных дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии". Как говорится в сообщении нижней палаты парламента, соответствующее обращение поддержали все фракции.

Речь идет, в первую очередь, о запрете на ввоз в Россию грузинских вин и воды, а также на ограничение денежных переводов из России в Грузию.

На сегодняшний день по объему денежных переводов Россия занимает первое место, за прошедшие два года объемы переводов выросли в полтора раза и за прошлый год составили $641 млн.


"AK&M" от 09.07.2019
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