Госдума поддержала введение санкций в отношении Грузии

Госдума приняла постановление о заявлении "О возможных дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии". Как говорится в сообщении нижней палаты парламента, соответствующее обращение поддержали все фракции.



Речь идет, в первую очередь, о запрете на ввоз в Россию грузинских вин и воды, а также на ограничение денежных переводов из России в Грузию.



На сегодняшний день по объему денежных переводов Россия занимает первое место, за прошедшие два года объемы переводов выросли в полтора раза и за прошлый год составили $641 млн.





"AK&M" от 09.07.2019