Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" поставила в Китай топливо для реактора на быстрых нейтронах CEFR

АО "ТВЭЛ" поставило в КНР партию ядерного топлива для Китайского экспериментального реактора на быстрых нейтронах CEFR (China Experimental Fast Reactor). Об этом говорится в сообщении компании.



Тепловыделяющие сборки изготовлены на машиностроительном заводе в Электростали (ПАО "МСЗ"; входит в Топливную компанию Росатома "ТВЭЛ"), который является единственным в мире производителем уранового топлива для быстрых энергетических реакторов.



Поставка выполнена в рамках контракта между АО "ТВЭЛ" и Китайской корпорацией атомной энергетической отрасли CNEIC, а также Китайским институтом атомной энергии CIAE, на площадке которого расположена реакторная установка. Несмотря на то, что CEFR используется в исследовательских целях, он эксплуатируется в составе энергоблока электрической мощностью 20 МВт, осуществляющего отпуск электроэнергии в сеть, и классифицируется МАГАТЭ как единственный в мире энергетический реактор на быстрых нейтронах за пределами России.



Поставки ядерного топлива российского производства являются частью комплексной программы российско-китайского сотрудничества в области развития технологий быстрых реакторов. Логическим продолжением проекта CEFR, спроектированного при непосредственном участии специалистов Росатома, стал демонстрационный китайский реактор на быстрых нейтронах CFR-600 в составе энергоблока мощностью 600 МВт, который в настоящее время строится на Юго-Востоке Китая в провинции Фуцзянь.



Контракт на поставку ядерного топлива для CFR-600 между АО "ТВЭЛ" и компанией CNLY (входит в состав Китайской национальной ядерной корпорации CNNC) вступил в силу в начале 2019 года. Производителем топлива для CFR-600 также станет ПАО "МСЗ", где для этих целей планируется создать новый производственный участок.



"Сотрудничество с китайскими партнерами является для Топливной компании ТВЭЛ стратегическим и масштабным. Мы поставляем топливо для энергоблоков АЭС "Тяньвань" с реакторами ВВЭР-1000, локализовали по лицензии производство топлива для ВВЭР-1000 на Ибиньском заводе и экспортируем туда российские комплектующие. Параллельно прорабатываем топливные контракты для новых китайских энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200, которые будет строить Росатом. Сотрудничество в области быстрых реакторов, в том числе по топливному циклу, имеет стратегическое значение, поскольку направлено на создание двухкомпонентной атомной энергетики будущего", - отметил старший вице-президент по коммерции и международному бизнесу АО "ТВЭЛ" Олег Григорьев.



АО "ТВЭЛ" (ИНН 7706123550) входит в состав госкорпорации "Росатом". Основной деятельностью ТВЭЛ является разработка, производство и реализация (включая экспорт) ядерного топлива, а также сопутствующей ядерной и неядерной продукции. В состав ТВЭЛ входят крупные российские предприятия, специализирующиеся на производстве, поставках и научно-техническом сопровождении ядерного топлива на АЭС России, стран ближнего и дальнего зарубежья.



"AK&M" от 09.07.2019