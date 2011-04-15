Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

09/07/2019
15:13

Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" поставила в Китай топливо для реактора на быстрых нейтронах CEFR

АО "ТВЭЛ" поставило в КНР партию ядерного топлива для Китайского экспериментального реактора на быстрых нейтронах CEFR (China Experimental Fast Reactor). Об этом говорится в сообщении компании.

Тепловыделяющие сборки изготовлены на машиностроительном заводе в Электростали (ПАО "МСЗ"; входит в Топливную компанию Росатома "ТВЭЛ"), который является единственным в мире производителем уранового топлива для быстрых энергетических реакторов.

Поставка выполнена в рамках контракта между АО "ТВЭЛ" и Китайской корпорацией атомной энергетической отрасли CNEIC, а также Китайским институтом атомной энергии CIAE, на площадке которого расположена реакторная установка. Несмотря на то, что CEFR используется в исследовательских целях, он эксплуатируется в составе энергоблока электрической мощностью 20 МВт, осуществляющего отпуск электроэнергии в сеть, и классифицируется МАГАТЭ как единственный в мире энергетический реактор на быстрых нейтронах за пределами России.

Поставки ядерного топлива российского производства являются частью комплексной программы российско-китайского сотрудничества в области развития технологий быстрых реакторов. Логическим продолжением проекта CEFR, спроектированного при непосредственном участии специалистов Росатома, стал демонстрационный китайский реактор на быстрых нейтронах CFR-600 в составе энергоблока мощностью 600 МВт, который в настоящее время строится на Юго-Востоке Китая в провинции Фуцзянь.

Контракт на поставку ядерного топлива для CFR-600 между АО "ТВЭЛ" и компанией CNLY (входит в состав Китайской национальной ядерной корпорации CNNC) вступил в силу в начале 2019 года. Производителем топлива для CFR-600 также станет ПАО "МСЗ", где для этих целей планируется создать новый производственный участок.

"Сотрудничество с китайскими партнерами является для Топливной компании ТВЭЛ стратегическим и масштабным. Мы поставляем топливо для энергоблоков АЭС "Тяньвань" с реакторами ВВЭР-1000, локализовали по лицензии производство топлива для ВВЭР-1000 на Ибиньском заводе и экспортируем туда российские комплектующие. Параллельно прорабатываем топливные контракты для новых китайских энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200, которые будет строить Росатом. Сотрудничество в области быстрых реакторов, в том числе по топливному циклу, имеет стратегическое значение, поскольку направлено на создание двухкомпонентной атомной энергетики будущего", - отметил старший вице-президент по коммерции и международному бизнесу АО "ТВЭЛ" Олег Григорьев.

АО "ТВЭЛ" (ИНН 7706123550) входит в состав госкорпорации "Росатом". Основной деятельностью ТВЭЛ является разработка, производство и реализация (включая экспорт) ядерного топлива, а также сопутствующей ядерной и неядерной продукции. В состав ТВЭЛ входят крупные российские предприятия, специализирующиеся на производстве, поставках и научно-техническом сопровождении ядерного топлива на АЭС России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

"AK&M" от 09.07.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100