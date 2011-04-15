Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

09/07/2019
13:48

Участок Сокольнической линии московского метро будет закрыт с 13 по 20 июля

Девять станций Сокольнической линии московского метро от "Проспекта Вернадского" до "Коммунарки" будет закрыт с 13 по 20 июля включительно. Об этом говорится в сообщении Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Ограничения необходимы для строительства трех станций юго-западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ): "Аминьевское шоссе", "Мичуринский проспект" и "Проспект Вернадского".

Под станцией "Проспект Вернадского" проложат левый тоннель, который пройдет по внутренней стороне подземного "кольца". Согласно строительным нормам, при проведении таких работ в зоне действующего метрополитена необходимо прекратить движения поездов для обеспечения безопасности перевозок.

Большая кольцевая линия - крупнейший в мире проект метростроения. Ее длина составит 70 км. На кольце разместятся дваэлектродепо и 31 станция.

С 19 станций можно будет пересесть на другие линии метро, поезда Московского центрального кольца и электрички. Самыми большими транспортно-пересадочными узлами БКЛ станут "Деловой центр", "Савёловская", "Нижегородская" и "Улица Новаторов".



"AK&M" от 09.07.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100