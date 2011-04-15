Участок Сокольнической линии московского метро будет закрыт с 13 по 20 июля

Девять станций Сокольнической линии московского метро от "Проспекта Вернадского" до "Коммунарки" будет закрыт с 13 по 20 июля включительно. Об этом говорится в сообщении Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.



Ограничения необходимы для строительства трех станций юго-западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ): "Аминьевское шоссе", "Мичуринский проспект" и "Проспект Вернадского".



Под станцией "Проспект Вернадского" проложат левый тоннель, который пройдет по внутренней стороне подземного "кольца". Согласно строительным нормам, при проведении таких работ в зоне действующего метрополитена необходимо прекратить движения поездов для обеспечения безопасности перевозок.



Большая кольцевая линия - крупнейший в мире проект метростроения. Ее длина составит 70 км. На кольце разместятся дваэлектродепо и 31 станция.



С 19 станций можно будет пересесть на другие линии метро, поезда Московского центрального кольца и электрички. Самыми большими транспортно-пересадочными узлами БКЛ станут "Деловой центр", "Савёловская", "Нижегородская" и "Улица Новаторов".







"AK&M" от 09.07.2019