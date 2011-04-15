ВТБ на четверть нарастил портфель привлеченных средств. Как говорится в сообщении банка, по итогам пяти месяцев 2019 года портфель привлеченных средств физлиц ВТБ с учетом инвестиционных продуктов вырос на 23% до 4.82 трлн руб.



Клиентская база ВТБ в сегменте привлеченных средств с начала текущего года выросла более чем на 10%. Наибольшим спросом у населения пользуются депозиты - на них приходится более 70% всего портфеля банка.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.





"AK&M" от 09.07.2019