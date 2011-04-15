Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

09/07/2019
16:11

Правительство внесло в Госдуму законопроект по вопросам уплаты вывозной таможенной пошлины на нефть

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект по вопросам уплаты вывозной таможенной пошлины на нефть. Об этом говорится в сообщении кабинета министров.

Законопроектом предлагается распространить льготы по уплате вывозной таможенной пошлины не только на организацию - пользователя недр, но также и на других лиц, осуществляющих вывоз сырой нефти (включая нефтегазоконденсатную смесь, получаемую вследствие технологических особенностей транспортировки сырой нефти и стабильного газового конденсата трубопроводным транспортом).

При этом предусматривается, что такие льготы будут предоставляться при наличии соответствующего письменного подтверждения организации, отвечающей условиям, установленным пунктом 1 статьи 333(43) Налогового кодекса, о выполнении в отношении участка недр, в результате деятельности по добыче углеводородного сырья на котором получены (произведены) соответствующие товары, планируемые к вывозу из России за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, установленных условий.

Напомним, с 2019 года в нефтяной отрасли действует новый фискальный режим - налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья, которым в том числе предусматривается освобождение от экспортных пошлин на нефть, добытую на месторождениях в новых регионах нефтедобычи на первоначальном этапе разработки.

Одним из условий освобождения от уплаты экспортных пошлин является принадлежность экспортируемой нефти только недропользователю. В связи с этим право на освобождение от экспортных пошлин на нефть не применяется в отношении проектов, нефть по которым добывают компании-недропользователи, а экспортируют - компании, приобретающие у них нефть и реализующие её конечным иностранным покупателям.


"AK&M" от 09.07.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100