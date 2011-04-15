Правительство внесло в Госдуму законопроект по вопросам уплаты вывозной таможенной пошлины на нефть

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект по вопросам уплаты вывозной таможенной пошлины на нефть. Об этом говорится в сообщении кабинета министров.



Законопроектом предлагается распространить льготы по уплате вывозной таможенной пошлины не только на организацию - пользователя недр, но также и на других лиц, осуществляющих вывоз сырой нефти (включая нефтегазоконденсатную смесь, получаемую вследствие технологических особенностей транспортировки сырой нефти и стабильного газового конденсата трубопроводным транспортом).



При этом предусматривается, что такие льготы будут предоставляться при наличии соответствующего письменного подтверждения организации, отвечающей условиям, установленным пунктом 1 статьи 333(43) Налогового кодекса, о выполнении в отношении участка недр, в результате деятельности по добыче углеводородного сырья на котором получены (произведены) соответствующие товары, планируемые к вывозу из России за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, установленных условий.



Напомним, с 2019 года в нефтяной отрасли действует новый фискальный режим - налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья, которым в том числе предусматривается освобождение от экспортных пошлин на нефть, добытую на месторождениях в новых регионах нефтедобычи на первоначальном этапе разработки.



Одним из условий освобождения от уплаты экспортных пошлин является принадлежность экспортируемой нефти только недропользователю. В связи с этим право на освобождение от экспортных пошлин на нефть не применяется в отношении проектов, нефть по которым добывают компании-недропользователи, а экспортируют - компании, приобретающие у них нефть и реализующие её конечным иностранным покупателям.





"AK&M" от 09.07.2019