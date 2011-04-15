Ингосстрах выплатил клиенту возмещение за украденные с дорожной фрезы WIRTGEN W200 детали

Ингосстрах выплатил компании "Лидер-Строй" более 1.2 млн руб. за похищенные с оборудования детали. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Страховой случай произошел в Рязанской области. Неустановленное лицо, находясь на автостоянке, похитило детали с дорожной фрезы WIRTGEN W200.



Программа страхования предусматривала защиту имущественных интересов страхователя от рисков повреждения или утраты (гибели) оборудования вследствие пожара, удара молнии, противоправных действий третьих лиц, аварии и др. Лимит ответственности составлял 35 млн руб. Договор был заключен сроком на 1 год.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.















"AK&M" от 09.07.2019