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09/07/2019
18:28

ГАЗ первым из автопроизводителей начинает серийный выпуск коммерческих транспортных средств с электронными паспортами

Горьковский автозавод первым среди российских производителей начал серийный выпуск коммерческих автомобилей с электронными паспортами транспортных средств (ЭПТС). Компания перевела на электронные паспорта две модификации легкого коммерческого автомобиля "ГАЗель NEXT".Об этом говорится в сообщении компании.

Автомобили с электронными ПТС будут поступать в продажу через дилерские центры ГАЗ на территории всей России, а в ближайшей перспективе - и в других государствах - членах ЕАЭС.

Группа "ГАЗ" (ИНН 5200000046) - крупнейший российский производитель коммерческого автотранспорта. В группу входят 13 предприятий в 8-ми регионах РФ, сбытовые и сервисные структуры. Предприятия группы выпускают лёгкие коммерческие и легковые автомобили, автобусы, большегрузные автомобили, силовые агрегаты и автокомпоненты. Основной акционер компании - машиностроительный холдинг "Русские машины" (владеет 61.05% уставного капитала), который входит в компанию "Базовый элемент" Олега Дерипаски.


"AK&M" от 09.07.2019
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