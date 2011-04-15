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09/07/2019
17:30

Mitsubishi Motors и Mitsubishi Corporation инвестируют в мобильные сервисы

Mitsubishi Motors Corporation (MMC) совместно с Mitsubishi Corporation объявила о том, что инвестирует в GOJEK, ведущую мультисервисную платформу в Юго-Восточной Азии в области услуг мобильности. Стороны подписали меморандум о взаимопонимании для обсуждения совместных проектов в Юго-Восточной Азии. Об этом говорится в сообщении компании ММС Рус.

Базирующаяся в Индонезии GOJEK предоставляет приложение, которое удовлетворяет ежедневные потребности пользователей, такие как заказ транспорта, доставка продуктов питания, курьерские услуги, электронные платежи и т.п., используя свою мобильную платформу. Данная платформа быстро развивается не только в Индонезии, но и в других странах Юго-Восточной Азии. В этом регионе, где Mitsubishi Motors и Mitsubishi Corporation сфокусированы на развитии своей конкурентоспособности, обе компании будут использовать платформу GOJEK и изучать возможности для различных новых услуг мобильности.

Финансовые условия сделки с GOJEK пока не раскрываются.
ООО "ММС Рус" - эксклюзивный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России, Казахстане и Белоруссии. Объем дилерской сети бренда на текущий момент составляет более 120 дилерских центров. В сентябре 2010 года Mitsubishi Motors Corporation осуществила запуск собственного производства в России под Калугой. В настоящий момент на заводе производится сборка моделей Mitsubishi Outlander и Pajero Sport в режиме полного цикла (CKD).

Mitsubishi Motors Corporation - это международная автомобильная компания со штаб-квартирой в Токио (Япония), которая является одним из ведущих производителей кроссоверов, пикапов, электромобилей и автомобилей с гибридным приводом plug-in.

"AK&M" от 09.07.2019
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