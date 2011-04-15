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09/07/2019
18:00

Московская биржа сформировала Комитет по индикаторам долгового рынка

Наблюдательный совет Московской биржи принял решение о формировании нового пользовательского комитета - Комитета по индикаторам долгового рынка. Об этом говорится в сообщении биржи.

Основной задачей комитета станет разработка предложений в части совершенствования методик расчета облигационных, композитных индексов и иных индикаторов долгового рынка, а также осуществление экспертизы инструментов долгового рынка.

Среди основных функций Комитета по индикаторам долгового рынка: формирование экспертного мнения по вопросам расчета индексов; подготовка предложений в части совершенствования методик расчета индексов; разработка рекомендаций в отношении раскрытия информации об индексах; осуществление экспертизы ценных бумаг при пересмотре баз расчета облигационных индексов.

В настоящее время при Московской бирже и НРД, помимо Комитета по индикаторам долгового рынка, успешно функционируют 19 пользовательских комитетов, сформированных по группам участников финансового рынка и эмитентов. Комитеты являются консультативно-совещательными органами биржи.


"AK&M" от 09.07.2019
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