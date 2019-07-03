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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 10 июля, в размере 63.7660 руб. против 63.8699 руб. на 9 июля.
Курс доллара США за последние 5 дней:
09.07.19 - 63.8699 руб.
06.07.19 - 63.5841 руб.
05.07.19 - 63.4013 руб.
04.07.19 - 63.4951 руб.
03.07.19 - 63.2265 руб.
"AK&M" от 10.07.2019