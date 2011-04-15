Повтор! Чистый отток капитала из РФ в январе-июне вырос в 2.4 раза

Чистый вывоз капитала частным сектором в январе-июне 2019 года вырос в 2.4 раза до $27.3 млрд. Об этом свидетельствует информация Банка России.



Определяющую роль в формировании показателя сыграли операции банков по размещению средств за рубежом и погашению обязательств перед нерезидентами.



Операции прочих секторов оказали нейтральное влияние на динамику показателя. Международные резервы в результате операций выросли на $35.2 млрд главным образом за счет покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила и поступления средств от размещения суверенных ценных бумаг.





"AK&M" от 10.07.2019