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10/07/2019
18:46

Cеть "Дикси" тестирует новый формат магазинов

ГК "Дикси" приступила к тестированию нового розничного формата – в Москве открылся принципиально новый магазин "Дикси". Обновлённая концепция выражена лаконичным слоганом "Просто. Рядом. Всегда свежее". Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГК "Дикси".

Новая концепция создана для максимального удовлетворения каждодневных потребностей покупателей торговой сети в свежих и качественных продуктах по привлекательной цене. "Свежий и современный", "тёплый и дружелюбный", "простой и полезный" - основные ассоциации, включенные в образ экспериментального магазина "Дикси".

В процессе ребрендинга магазин получил обновлённый логотип и дизайн (фирменный оранжевый цвет "Дикси" дополнен свежим зелёным, а логотип "Д" получил улыбку – символ дружелюбия), комфортное зонирование торгового пространства, современное торговое оборудование, простую и понятную навигацию.

Основной акцент сделан на фреш-зонах - овощей и фруктов, молочных продуктов, отдела свежей выпечки и гриля. Эти отделы выделены в торговом зале визуально, за счёт грамотного зонирования, использования натуральных отделочных материалов и добавления естественных цветов. Таким образом, разработчики торгового пространства постарались создать дружелюбную атмосферу и ежедневно вдохновлять покупателей.

В зоне овощей и пекарне размещены "часы свежести": каждый раз, когда работники магазина по регламенту проверяют фрукты-овощи или производят новую партию свежей выпечки, они поворачивают стрелки часов, так что покупатели всегда знают, сколько времени прошло с момента последнего обновления продукции. В пекарне часы показывают покупателю, в какое время ожидается выкладка свежей выпечки и хлеба.

Отдельная зона выделена для акций и распродаж – теперь тематические и сезонные акционные товары, помимо размещения на полках соответствующих категорий, собраны в одном месте. Это одна из самых акцентных зон торгового пространства, поэтому покупатели магазина всегда будут в курсе самых привлекательных предложений.

Второй важный компонент концепции - новый принцип формирования ассортимента, наборная матрица. Традиционно широкий ассортимент магазинов "Дикси" будет корректироваться в соответствии с потребностями покупателей этого района. В ходе экспериментального внедрения гибкой технологии специалисты ГК "Дикси" станут отслеживать динамику по различным товарам, сравнивая данные с информацией от других магазинов в регионе.

В соответствии с обновленным слоганом, основной акцент сделан на продукции категории фреш – свежих овощах и фруктах, молочной продукции, хлебопекарном производстве.

Дикси Групп (ИНН 7704249540) с 2007 года выполняет функции холдинговой компании группы компаний "Дикси" - владеет контрольными пакетами акций компаний, входящих в группу. Контрольным пакетом акций Дикси Групп (54.4%) владеет многопрофильный холдинг ГК "Меркурий".

Чистый убыток Дикси по МСФО за 2017 год вырос в 2 раза до 6.014 млрд руб. с 2.786 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 9.1% до 282.811 млрд руб. с 311.237 млрд руб., валовая прибыль - на 8.8% до 75.893 млрд руб. с 83.174 млрд руб., показатель EBITDA увеличился на 15% до 11.038 млрд руб. с 9.601 млрд руб.

Чистая прибыль "Дикси Групп" по РСБУ за первое полугодие 2018 года составила 75.152 млн руб. против убытка 33.988 млн руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 3% до 131.839 млн руб. со 127.891 млн руб., валовая прибыль - на 38% до 55.532 млн руб. с 40.157 млн руб. Прибыль до налогообложения составила 75.007 млн руб. против убытка 33.641 млн руб.

"AK&M" от 10.07.2019
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