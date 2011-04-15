АЛРОСА реализовала бриллианты на $3 млн в Нью-Йорке

АЛРОСА подвела итоги бриллиантового тендера, прошедшего в июне в Нью-Йорке. Организатором тендера выступило подразделение компании - филиал "Бриллианты АЛРОСА". Об этом говорится в сообщении компании.



Всего компания реализовала 20 бриллиантов общей массой 140.4 карата. В частности, было продано 8 драгоценных камней стандартного цветового ряда и 12 бриллиантов фантазийных цветов. Последние были представлены в основном оттенками Fancy Yellow и Fancy Intense Yellow.



Суммарная выручка по итогам торгов составила $3 млн. В тендере приняли участие 29 компаний - представителей алмазно-бриллиантового рынка со всего мира, победителями по разным лотам были признаны 11 фирм.



"Бриллиантовый тендер в Нью-Йорке прошел очень успешно, несмотря на традиционно спокойный летний сезон и падающий рынок в целом. Белые и фантазийные бриллианты пользовались одинаково хорошим спросом. Кроме ретейлеров США, крупнейшего в мире рынка потребления ювелирных изделий с бриллиантами, в торгах принимали участие фирмы из Израиля, Тайваня, Индии и ОАЭ", - прокомментировал итоги тендера директор филиала "БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА" Павел Винихин.



Следующий тендер в США планируется в ноябре 2019 года, также осенью пройдут торги в Израиле, а в сентябре компания проведет традиционный большой тендер на бриллианты в Гонконге.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в 2018 году выросли на 6% до $4.507 млрд по сравнению с годом ранее. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья за 2018 год составила $4.412 млрд, бриллиантов - $95.3 млн. В декабре 2018 года АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $328.7 млн (+38%). Объём продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $323.7 млн, бриллиантов - $5 млн.



Чистая прибыль АЛРОСА по МСФО за I квартал 2019 года упала на 27% до 24.1 млрд руб. с 32.9 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 27% до 70.5 млрд руб. с 96 млрд руб., показатель EBITDA - на 34% до 31.4 млрд руб. с 47.7 млрд руб.



"AK&M" от 10.07.2019