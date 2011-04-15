Ингосстрах выплатил более 6.6 млн руб. за сгоревшие вагоны

Ингосстрах выплатил более 6.6 млн руб. по факту повреждения грузовых железнодорожных вагонов в Хабаровском крае. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Страховой случай произошёл в апреле 2019 года. В результате возгорания лесоматериалов 5 грузовых железнодорожных вагонов были повреждены огнём. Результаты сюрвейерского осмотра подтвердили полную гибель всех вагонов.



Имущественные интересы страхователя были застрахованы в Ингосстрахе. Программа страхования предусматривает защиту имущества от повреждения в результате пожара, взрыва, стихийного бедствия, повреждения водой, умышленных действий третьих лиц, наезда транспортных средств и падения пилотируемых объектов. Договор заключен на один год. Лимит ответственности по договору превышает 567 млн руб.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний. Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.







"AK&M" от 10.07.2019