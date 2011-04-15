Российская валюта вчера торговалась в довольно узком диапазоне, умеренно просев по итогам торгового дня (-0.3%) в паре с долларом США и в паре с евро. Сегодня риски для рубля по-прежнему смещены в сторону умеренного ослабления на фоне выступления Д.Пауэлла в Конгрессе США, в ходе которого глава американского регулятора может намекнуть на неготовность ФРС изменять ставку на июльском заседании. Об этом говоримтся в обзоре Nordea.



Тем не менее, Д.Пауэлл, скорее всего, отметит, что ФРС готова будет снизить ставку в случае ухудшения данных по американской экономике, поэтому ожидания смягчения монетарной политики в США в среднесрочной перспективе продолжат оказывать поддержку всему блоку рисковых активов.



Ограничивают риски для рубля и комфортные цены на нефть, которые приближаются к отметке $65/bbl. Кроме того, сегодня Минфин РФ предложит рынку 20 млрд руб. в виде ОФЗ с погашением в 2025 году.



Министерство предложит участникам средний участок кривой, поэтому спрос на бумаги, вероятно, будет высоким. Этот фактор сегодня также окажет положительное влияние на динамику рубля. Отметим, что 15 и 19 июля состоятся выплаты дивидендов компаниями "Газпром нефть" и "Татнефть" на общую сумму более 100 млрд руб., поэтому в ближайшие дни рубль может получить поддержку от конвертации валютной выручки в рубли на фоне подготовки к дивидендным выплатам.



"AK&M" от 10.07.2019